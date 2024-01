GORIZIA - Incidente sul lavoro, un uomo è caduto ed è finito in ospedale in gravi condizioni. L'incidente è accaduto questa mattina, 17 gennaio, a Gorizia, in via de Brignoli. Le forze dell'ordine stanno cercando di ricostruire la dinamica.

L'uomo è stato portato all'ospedale di Cattinara, è grave.