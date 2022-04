Schianto in Costiera tra un'auto e una moto: centauro all'ospedale

TRIESTE - Incidente verso le 7.15 di oggi 21 aprile, sulla Strada costiera dove sono intervenuti i Vigili del fuoco. Lo schianto ha riguardato un'autovettura proveniente da Aurisina Santa Croce e una moto che procedeva in direzione di Monfalcone. I Vigili del Fuoco giunti sul posto, hanno provveduto alla messa in sicurezza dell' area del sinistro e dei mezzi incidentati. Il motociclista, 36enne, è stato preso in carico dal personale sanitario del 118 e trasportato all'ospedale. Sul posto la Guardia di finanza e la Polizia locale.