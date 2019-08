Fiamme sul confine italo-sloveno: brucia il Carso a ridosso di Nova Gorica

di Marco Corazza

In fiamme ilsloveno, centinaia di Vigili del fuoco stanno operando sul confine con l'Italia per unche ha interessatoLe prime fiamme sono divampate ancora ieri mattina vicino al monumento-museo di Cerje. Le squadre dei pompieri sloveni hanno lavorato per tutta la notte. Simon Vendramin, comandante dei vigili del fuoco di Nuova Gorizia, ha spiegato che "per l'emergenza ieri sono intervenute 240 persone mentre oggi sono stati impegnati altri 190 soccorritori".Non è mancato il supporto dei soccorritori italiani, come previsto nell’ambito delle attività di cooperazione transfrontaliera. Dall’Italia sono intervenuti con un elicottero, 6 guardie forestali e 42 volontari della protezione civile regionale, provenienti dalle squadre di 10 Comuni delle province di Gorizia e Udine. Come se non basta si è verificato un altro incendio nella zona del Carso.Le fiamme, visibili dall'Italia, sono divampate ancora nella vicina Slovenia, mettendo in allarme la popolazione della pianura isontina.Dall' Italia sono stati allertati i Vigili del fuoco, il Corpo forestale regionale e la Protezione civile. A preoccupare le raffiche di vento che stanno favorendo la propagazione delle fiamme in un territorio segnato da una lunga siccità. Per aiutate i Vigili del fuoco il Governo Sloveno ha inviato anche elicotteri militari, che hanno scaricato l'acqua sulle fiamme, dopo aver fatto la spola dal Vipacco. Con loro anche i vigili del fuoco italiani provenienti dal comando provinciale di Gorizia.​Finalmente circoscritto ma non ancora spento l'incendio sul Carso sloveno dopo un’intera mattina di lavoro da parte dei volontari della Protezione civile, corpo forestale regionale e vigili del fuoco sloveni professionisti e volontari oltre al supporto di ben 3 elicotteri.