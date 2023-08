Principio d'incendio all'albergo di Grado Meublè Tripoli, allontanati gli ospiti

GRADO - Questa mattina, mercoledì 9 agosto, la sala operativa dei Vigili del fuoco di Gorizia ha ricevuto una comunicazione di principio di incendio nella struttura ricettiva Meublé Tripoli di Grado. Sul posto è interveuta la squadra del presidio estivo dell'omonima cittadina. All'arrivo gli ospiti della struttura erano stati già fatti allontanare in via precauzionale. I pompieri hanno individuato il principio di incendio nei pressi del locale termico ed è stato estinto in breve termine.

Dopo aver messo in sicurezza la zona, gli ospiti sono stati fatti rientrare nella struttura. Sul posto anche il funzionario di guardia del Comando di Gorizia.