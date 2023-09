In mostra i 130 anni dello storico marchio del caffè Hausbrandt

TRIESTE - Il marchio Hausbrandt forse non rievocherà grandi emozioni nel resto d'Italia, ma nell'angolo del Nord Est e ben oltre i confini, verso settentrione e verso l'area balcanica, significa 130 anni di produzione del caffè intrecciati ad avvenimenti sociali, storici, economici.

Una mostra, presentata oggi 7 settembre ma aperta al pubblico dal 9 settembre - "Hausbrandt e Trieste. Cultura e commerci mitteleuropei 1892 - 2023" - ricorda questa grande esperienza. La scelta su dove allestirla è caduta sul Salone degli Incanti di Trieste, città natale del brand. L'allestimento presenta un percorso espositivo che punta soprattutto sulla storia dell'immagine grafica e della comunicazione della Hausbrandt nella sua evoluzione e nei suoi cambiamenti avvenuti nel corso dei decenni: le immagini dei cartelloni, gli slogan della pubblicità, spesso frutto dell'opera di artisti. A questi si affiancano oggetti della meccanica come macchine professionali per il caffè realizzate e impiegate in diverse epoche. Promossa dalla Fondazione Hausbrandt, con la co- organizzazione del Comune di Trieste, il Patrocinio della Regione Friuli Venezia Giulia e della città di Treviso, la mostra resterà aperta fino al 22 ottobre. Una serie di appuntamenti collaterali si associano ad essa tra talk, incontri e anche concerti.