Il gigante Ursus diventa pedana per tuffi da 27 metri di altezza

di E.B.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

TRIESTE - Ci sono volute circa tre ore per spostare lo storicodal Porto Vecchio fino al Molo Audace, dove da domani 18 maggio e fino al 19, sarà protagonista di, evento dedicato alla cultura del mare e alla salvaguardia dell'elemento marino, "per i tuffi da grande altezza. Iniziate alle 10.30 circa di questa mattina, le operazioni sono state più lunghe del previsto per via delle condizioni meteo marine e si sono concluse verso le 13.30. Su richiesta della kermesse sportiva il gigante di ferro -, 1.100 mq di superficie, vero e proprio pezzo di archeologia industriale risalente al 1913 - Ursus verrà utilizzato in occasione delle, di sabato 18 maggio alle ore 15. I più forti tuffatori a livello mondiale della categoria, tra i quali anche l'attuale campione delle World Series Gary Hunt e, triestino e unico tuffatore italiano di categoria, si tufferanno dalla piattaforma posta a 27 metri d'altezza.