Gorizia e Nova Gorica: due terre di confine, «un'unica Capitale europea della Cultura 2025»

GORIZIA - «Un utile e proficuo incontro nell'ottica di mettere a fuoco le sinergie a due anni dal prestigioso appuntamento di valenza internazionale che unisce Nova Gorica e Gorizia in una sola città». Lo ha affermato l'assessore regionale Friuli Venezia Giulia alla Cultura, Tiziana Gibelli, a margine della riunione che si è tenuta, oggi a Gorizia, e dedicata a un confronto informativo con i capofila sloveni relativamente alla Capitale europea della Cultura 2025. Tra i partecipanti anche il sindaco di Gorizia, Rodolfo Ziberna, quello di Nova Gorica, Samo Turel, il manager responsabile dell'attuazione del programma, Stojan Pelko, e il presidente del Gruppo europeo di cooperazione internazionale, Paolo Petiziol. «L'incoming turistico di fatto ha già avuto inizio - ha aggiunto Gibelli, citando anche un recente reportage del quotidiano spagnolo El Pais -: concordo con il sindaco Turel sul fatto che d'ora in avanti bisogna parlare dell'appuntamento del 2025 facendo riferimento non a due città, ma a un'unica Capitale europea della cultura».