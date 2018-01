Incendia il divano con la cicca, salvato dalla vicina di casa

di Paola Treppo

GORIZIA -ilcon la cicca poi tenta dimaldestramente con unama ovviamente è inutile perché prende fuoco anche quella. È lache, vedendo uscire del fumo da una finestra, lancia l'allarme e fa accorrere sul posto, con una autobotte, i vigili del fuoco del Comando di Gorizia.È successo poco prima delle 10 di oggi, domenica 7 gennaio, in via Garzarolli, nel capoluogo isontino. Ad accendere una sigaretta che poi è caduta, inavvertitamente, ancora accesa, sul divano della sala da pranzo, è stato un uomo di 70 anni che vive solo. Ilha visto levarsi le fiamme ma non ha chiamato i pompieri. Ha cercato di spegnere l'incendio da solo, con una vecchia coperta.Si è temuto il peggio ma il tempestivo allarme lanciato dalla vicina e quello altrettanto tempestivo dei pompieri ha evitato che il rogo distruggesse la casa. Il pensionato non è rimastoné ferito. È stato accompagnato da alcuni parenti mentre i vigili del fuoco hanno rimosso dall'alloggio il divano finito in cenere. L'abitazione è agibile. Sul posto sono intervenuti anche carabinieri.