Fincantieri, nel primo semestre perdita ridotta a 2 milioni di euro

TRIESTE - Fincantieri chiude il primo semestre con risultati in linea con le guidance 2023.

Il risultato del periodo è negativo per 22 milioni rispetto ai 234 milioni dei primi sei mesi del 2022, dopo aver scontato oneri estranei alla gestione ordinaria e non ricorrenti pari a euro 33 milioni. «La posizione finanziaria netta, a debito per 2.813 milioni di euro contro i 2.531 milioni al 31 dicembre 2022, è coerente con i volumi di produzione sviluppati dal gruppo nel corso del semestre e con il piano delle consegne che prevede 4 unità cruise nella seconda metà dell'anno», si legge nella nota di Fincantieri.