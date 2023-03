Fincantieri, 500 nuove assunzioni: al via le candidature e il 18 aprile le selezioni

TRIESTE - Fincantieri punta a 500 nuove assunzioni nel 2023 e per raggiungere l'obiettivo organizza un recruiting day il 18 aprile, in collaborazione con i Servizi per il lavoro della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e il Comune di Monfalcone (Gorizia). Il personale sarà impiegato in Fincantieri e nelle imprese dell'indotto. La giornata di selezione si svolgerà negli spazi del Comune di Monfalcone e vi parteciperanno anche le società del Gruppo Marine Interiors e Centro Servizi Navali, e circa 30 aziende alla ricerca di personale specializzato per le sedi di Monfalcone, Ronchi dei Legionari, San Giorgio di Nogaro e Trieste. Le posizioni aperte sono visibili sul sito della Regione Fvg e da oggi sarà possibile candidarsi, fino al 10 aprile.

Solo i candidati con curricula ritenuti in linea con le competenze richieste saranno convocati per i colloqui in presenza il 18 aprile. Luciano Sale, direttore Human Resources and Real Estate di Fincantieri, ha spiegato che i profili cercati «abbracciano uno spettro ampissimo di competenze necessarie per presidiare e supportare le diverse fasi della commessa nave». Si tratta di operai specializzati, tecnici di progettazione e produzione, figure della gestione delle commesse, procurement e area IT e profili junior o di stage per i quali non è richiesta esperienza. Sale ha ricordato il grande «carico di lavoro che, forte anche del grande incremento registrato negli ultimi dodici mesi, ammonta a un valore di oltre 34 miliardi di euro per 109 navi, di cui una quota importante per Monfalcone».