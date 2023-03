PORDENONE - La carenza cronica di autisti muove l’ingegno. Non solo. Il lavoro, terminata la preparazione sarà immediato con la possibilità di avere subito uno stipendio. Tutto questo grazie a una partnership tra Atap, l’autoscuola Tavella e l’agenzia per il lavoro Umana. L’obiettivo, dunque, è diventare autista di bus senza costi e con la prospettiva di un’assunzione immediata. Il tutto è possibile grazie alla collaborazione tra Atap, l’azienda che gestisce, nell’ambito del consorzio Tpl Fvg, il trasporto pubblico della provincia di Pordenone, Umana, fra le principali Agenzie per il Lavoro in Italia, Umana Forma, società del Gruppo Umana che si occupa di formazione, e l’autoscuola pordenonese Tavella srl.



IL PROGETTO

Il progetto, che prende il nome di “Academy Atap”, ha l’obiettivo di formare aspiranti autisti sprovvisti dei necessari titoli abilitanti alla guida, colmando così la crescente domanda di operatori d’esercizio e offrendo alle persone con età maggiore di 21 anni che si candideranno una sicura opportunità occupazionale attraverso un percorso professionalizzante. Il percorso per il conseguimento delle patenti D, DE e della Carta di qualificazione conducente - Cqc è finanziato da Umana attraverso Forma. Temp. Umana recluterà e selezionerà per Atap i candidati per il percorso di formazione gratuita e inserimento lavorativo. Le selezioni sono già aperte ed è possibile candidarsi al link: https://www.umana.it/autisti-academy-atap



ATAP

«È un progetto in cui crediamo molto – il commento di Atap Spa – e con il quale intendiamo sviluppare delle professionalità sulle quali poggiare il futuro della nostra azienda. Il comparto autisti, infatti, è da sempre fondamentale per la buona riuscita della nostra missione, ovvero fornire all’utenza un servizio sempre più efficiente e sicuro. In questo periodo, caratterizzato da notevoli sacrifici economici, pensiamo che per i candidati e le loro famiglie la possibilità di conseguire l’abilitazione gratuitamente rappresenti un’opportunità da cogliere al volo, soprattutto se legata, come in questo caso, all’orizzonte di un inserimento lavorativo certo e immediato. Atap curerà parte della formazione, mettendo a disposizione la propria organizzazione aziendale».



UMANA

«Le Academy con Umana per la ricerca di autisti sono percorsi collaudati che hanno riscosso notevole successo in termini di placement e di risposta efficace per le aziende. La formazione è oggi infatti sempre più un elemento chiave del processo di recruiting, perché consente di sviluppare competenze poco presenti nel mercato del lavoro. La collaborazione con Atap va in questo senso e permetterà all’azienda di formare e assumere con Umana nuove risorse. Un percorso che permetterà ai partecipanti di accedere gratuitamente ai titoli necessari e iniziare così una nuova carriera nel mondo dei trasporti con Atap».



TAVELLA

«Essere stati selezionati per questa iniziativa – il commento di Autoscuola Tavella srl – è stato per noi un grande motivo di orgoglio. Penso si tratti, a prescindere dai protagonisti in gioco, di un ottimo esempio di come il territorio può fare squadra per produrre delle ricadute sociali, ovvero in questo caso agevolare delle persone senza lavoro a trovare un’occupazione, oltretutto dal valore significativo come l’autista di Tpl. Per quanto ci riguarda, forniremo tutta la nostra esperienza e capacità professionale, che ci sono riconosciute anche in ambito nazionale».