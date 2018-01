Esibiva genitali sul bus e si strofinava, ragazza fa arrestare il molestatore seriale

di E.B.

TRIESTE Aveva scelto gli autobus per dare sfogo alle proprie pulsioni. Una volta a bordo, prendeva di mira le donnema è stata proprio una di queste a denunciare la violenza subita alla Polizia locale permettendo così agli agenti di arrestare in flagranza di reato il. Si tratta di un 41enne di origine pachistana, senza fissa dimora e con numerosi precedenti specifici: era solito salire sul bus e stazionare vicino alla macchinetta che annulla i biglietti, in attesa che qualche donna si sedesse al suo fianco.Allora iniziava la molestia che, per legge, si configura come una vera e propria: avvicinandosi alla vittima fino a stabilire un contatto, iniziava a strusciare le sue parti intime, approfittando dei movimenti del bus per mascherare le proprie intenzioni. Di fatto, simulava in tutto e per tutto un atto sessuale. Quasi sempre, poi, questa fase preludeva alla successiva quando, per ricercare un contatto più diretto,nascondendolo in parte sotto la maglietta.Alcune malcapitate – rendendosi conto di quanto stava loro accadendo – avevano cercato di chiedere aiuto ma l’uomo era stato più veloce nello scendere dall’autobus e dileguarsi. Una di esse invece ha deciso di sporgere denuncia alla Polizia Locale e da qui è partita l’indagine, coordinata dalla Procura della Repubblica: per prima cosa, è stato dato un volto all’uomo grazie alle immagini dellementre per arrivare al suo nome, la ricerca non è stata facile: dopo lunghi e discreti appostamenti in diverse zone della città il soggetto è stato individuato e gli investigatori hanno potuto passare alla fase finale ossia il pedinamento.R.M, queste le sue iniziali, è stato osservato a bordo dell'autobus da una distanza di sicurezza. L’uomo ha adottato la stessa tecnica: non appena la vittima si è seduta accanto a lui, ha iniziato a molestarla cone ha cercato poi di passare alla “fase 2” e qui la flagranza di reato è stata evidente. Gli agenti lo hanno bloccato immediatamente facendolo scendere dal bus mentre la vittima è stata soccorsa e rassicurata. Ora il 41enne si trova al carcere del Coroneo.