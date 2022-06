«Esco a prendere le sigarette»: si ripresenta 9 anni dopo, arrestato

TRIESTE - L’aria di casa gli era diventata irrespirabile e, per prendere una boccata d’ossigeno, ha deciso di uscire per comprare le sigarette. Tuttavia non si è trattato di una innocente evasione per combattere l’afa estiva, ma di una vera e propria evasione in quanto l’uomo era agli arresti domiciliari. Il giro dura ben 9 anni sino al momento del controllo effettuato dai militari del Nucleo Radiomobile di Aurisina, che hanno incrociato l’uomo mentre si godeva ancora l’aria fresca.

APPROFONDIMENTI NEL TREVIGIANO Ultrasettantenne evade dagli arresti domiciliari ed entra in due... ROVIGO Taglia il braccialetto elettronico, evade dai domiciliari e rapina... TRIESTE Evade dai domiciliari per festeggiare il compleanno e violenta due... AGGRESSIONE AL PARCO Evade dai domiciliari dopo aver rapinato il monopattino a un coetaneo TRIESTE Evade dai domiciliari 2 volte nello stesso giorno: 49enne arrestato

I militari hanno scoperto che l'uomo era ricercato perché evaso dagli arresti domiciliari. Si tratta di un cittadino romeno di 36 anni, ricercato per un’ordinanza di custodia cautelare per evasione. Il giudice gli ha tolto il beneficio degli arresti domiciliari per metterlo “al fresco” in carcere. Così i militari lo hanno arrestato e portato al carcere del Coroneo.