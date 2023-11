Ennesima lite con accoltellamento in strada: 17enne in ospedale

TRIESTE - Indagini della polizia sono in corso dopo che un ragazzo di 19 anni, di origini tunisine, è stato accoltellato in strada a Trieste al culmine di una lite con una o più persone, forse connazionali. Il giovane ha riportato ferite da arma da taglio all'addome e alla mano ed è stato ricoverato all'ospedale di Cattinara: non è in pericolo di vita ed è sempre rimasto cosciente. La lite ha avuto origine nella semi centrale piazza Garibaldi, mentre il ragazzo è stato soccorso dal personale sanitario in una delle vie adiacenti, via San Maurizio. Gli investigatori sono al lavoro per risalire agli autori e alle cause del diverbio. La dinamica, appena possibile, verrà accertata anche attraverso la testimonianza della vittima.