Derubata mentre sceglie il gusto del gelato: arrestata una 37enne

TRIESTE - Stava guardando la vetrina dei gelati quando all'improvviso è stata circondata da un gruppo che non era interessato a trovare ristoro in gelateria ma allo zaino della turista straniera.

E così hanno agito per derubarla: mentre due di loro la spingevano fingendo di voler vedere da vicino le prelibatezze al bancone, la terza complice - una 37enne di origine romena - con un gesto fulmineo le ha sfilato il portafoglio nascondendolo dietro il suo foulard a pois. Poi, una volta ottenuto il malloppo, la brigata è scomparsa. La sventurata turista al momento di pagare la coppetta di gelato ha dunque scoperto di non avere più il portafoglio. Dalle immagini della gelateria si è visto tutto e gli autori sono stati condannati quando ormai si erano dileguati.

A rintracciare la "prestigiatrice" è stata la pattuglia della Radiomobile di Aurisina, impegnata in un controllo di retrovalico. La donna aveva ancora il suo inseparabile foulard a pois che agitava per ritrovare ristoro dal caldo afoso. Era ricercata per un mandato di cattura della Procura di Firenze. Deve scontare 1 anno e 3 mesi di reclusione per furto con destrezza commesso a Firenze nel 2017. Così l’equipaggio della Radiomobile di Aurisina l'ha arrestata e portata al carcere del Coroneo.