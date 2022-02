La magia della danza classica con Carmen-Suite e Scheherazade

TRIESTE - La magia della danza classica torna al Teatro Verdi da martedì 8 febbraio, con un doppio appuntamento speciale: Carmen-Suite, balletto su musiche di Georges Bizet e Rodion Ščedrin, con le coreografie storiche di Alberto Alonso, e Scheherazade, balletto su musiche di Nikolaj Andreevic Rimskij Korsakov, con le coreografie storiche di Michel Fokine, scene di Evgenii Gurenko e costumi di Serhii Vasiliev. Musica a cura dell’Orchestra del Teatro Verdi di Trieste, con il Maestro Direttore Vyachaslau Charnukha-Volich. Protagonista in scena sarà il Balletto dell’Odessa National Academic Theater of Opera and Ballet, tra le più prestigiose e apprezzate istituzioni del settore in Europa e in Russia. Il corpo di ballo, fondato nel 1923, attualmente è costituito da circa 100 danzatori selezionati fra i migliori elementi che si sono formati nelle scuole più importanti dell’Ucraina e della Russia. Tra i solisti più conosciuti che fanno parte del gruppo, a Trieste ci sarà Natalia Matsak, étoile di fama internazionale, che si è esibita in tutto il mondo e che ritorna al Teatro Verdi dopo il successo nei ruoli di Odette/Odille ne “Il Lago dei Cigni” a luglio 2021.