Turismo, nuovo accordo con Costa Crociere: ecco tutte le novità

TRIESTE - Una collaborazione tra le autorità del Friuli Venezia Giulia e la Costa Crociere per articolare una offerta turistica che coinvolga non soltanto il capoluogo giuliano, ma l'intera regione Friuli Venezia Giulia con studiati percorsi e prodotti è in corso per "catturare i flussi che transitano intorno a Trieste", come è stato indicato nel corso di una conferenza stampa in Regione proprio per presentare l'iniziativa, il cui intermediario è il braccio operativo turistico della Regione Fvg, PromoTurismo. Collaborazione che ha già portato a oltre 30 toccate di grandi navi a Trieste nel 2022.

La Costa Crociere ha analizzato 100 esperienze per scoprire il territorio, dalla prima settimana di luglio proporrà ai clienti tre percorsi per i crocieristi che giungeranno a Trieste: Collio, Aquileia e Carso. Sono allo studio spettacoli specifici e anche una Card Fvg. Dall'altro lato, la proposta prevede anche cene con prodotti tipici della regione. Rossella Carrara di Costa crociere ha ricordato che negli ultimi due anni sono stati intervistati oltre 30mia passeggeri, comprendendo che i crocieristi cercano esplorazioni autentiche.

Quella tra Trieste e la Costa è una relazione cominciata nel 2009 quando la compagnia rilevò una quota del molo crocieristico. Inoltre, secondo uno studio, 7 vacanzieri su 10 vogliono tornare lì dove sono stati in crociera.

Soddisfazione è stata espressa dal sindaco di Trieste, Roberto Dipiazza, che ha parlato di "meraviglioso rapporto si è creato con Costa" e sottolineando che "sono 500mila o 750 mila i turisti in arrivo con le navi a Trieste ogni anno". Infine, l'assessore al Turismo della Regione, Sergio Emidio Bini, ha detto che dal punto di vista turistico il "Fvg cresce prepotentemente, come dicono i sondaggi" ed oggi è "una delle Regioni più ricercate d'Italia. Ora è il momento di programmare questa crescita, la partnership con Costa rientra in questo ambito. Abbiamo potenzialità di crescita ancora molto importanti", ha concluso.