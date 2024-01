Crac Depositi Costieri: assolto anche in appello Franco Napp

TRIESTE - La Corte di Appello di Trieste, presieduta dalla giudice Maria Grazia Balletti, respingendo il ricorso del Pm, ha confermato la sentenza di primo grado di assoluzione con formula piena per il manager Franco Napp, assistito dall'avvocato Giovanni Borgna del foro di Trieste. Franco Napp era stato rinviato a giudizio nel giugno del 2020 per bancarotta e falso in bilancio e reati fiscali nell'ambito del crac della società Depositi Costieri Trieste Spa, di cui era amministratore delegato.