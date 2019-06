«Gravi indizi»: Tribunale ripristina misure interdittive a Franco Napp

di E.B.

TRIESTE - Il Tribunale del Riesame di Triestenei confronti di Franco Napp accogliendo l'appello presentato dalla Procura contro l'ordinanza con cui il Gip aveva revocato allla misura dell'interdizione all'esercizio di uffici direttivi di persone giuridiche e imprese. «Si ricorda - si legge in una nota della Procura di Trieste - che Napp èper il, società dallo stesso ceduta nel giugno del 2017 a una società campana i cui amministratori sono stati destinatari di un provvedimento interdittivo antimafia. Con il provvedimento il Tribunale ha dunque ripristinato la misura interdittiva nei confronti dell'indagato ritenendo sussistenti idei delitti di falso in bilancio e. Ha quindi riconosciuto che Napp aveva falsificato i bilanci per occultare la reale situazione debitoria della società».