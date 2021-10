Migliaia di persone sfilano contro il green pass: in testa al corteo lo striscione "No Apartheid"

TRIESTE - Nuova partecipata manifestazione a Trieste contro l'obbligo di «Green pass». Lungo le vie del centro si sono radunate alcune migliaia di persone che hanno poi iniziato a sfilare in corteo scandendo slogan come «No Green pass» e «Libertà». In testa al corteo uno striscione con su scritto «No Green pass, no Apartheid».

Tra i presenti anche una rappresentanza dei lavoratori portuali di Trieste, che addosso i loro abiti da lavoro, diversi insegnanti contro l'obbligo del certificato e alcuni candidati sindaco alle imminenti elezioni comunali. Dal corteo si levano cori contro i rappresentanti del governo, accompagnati dal suono di fischietti. La maggior parte dei manifestanti non indossa la mascherina. Le forze dell'ordine stanno presidiando il corteo.

I manifestanti scandiscono slogan al megafono ed esponendo striscioni. «Obbligo Green pass è vile ricatto» e «No Green pass no apartheid» sono le scritte comparse su due degli striscioni più grandi. L'intero centro della città è praticamente bloccato. Alcuni manifestanti paragonano le misure sanitarie a «fascismo mascherato», altri hanno urlato frasi contro il primo ministro Mario Draghi. Tra i manifestanti è stata segnalata anche la presenza di Ugo Rossi, candidato a sindaco di Trieste per il movimento 3V (no Vax) e arrestato nei giorni scorsi dopo disordini e uno scontro fisico con i carabinieri.