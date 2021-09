Corteo No Green Pass a Trieste: urla e slogan davanti alla sede della Regione

TRIESTE - Corteo No Green Pass a Trieste. I manifestanti si sono fermati in piazza Unità d'Italia, stazionando davanti alla sede della Regione Fvg, continuando a scandire slogan come «Libertà, libertà» e «No Green pass, no Green pass». Prima di entrare in piazza, qualcuno al megafono ha urlato «oggi blocchiamo di nuovo la città perché bloccano le nostre vite». Poi, davanti alla Regione, qualcun altro attraverso il megafono urla: «Il Papa ha detto che è un atto d'amore vaccinarsi» e la folla ride e fischia; applaude invece quando arriva Ugo Rossi, il leader del movimento 3V, no Vax, arrestato nei giorni scorsi. E applaude anche quando parla un medico, ovviamente no Green pass puntualizza: «Non c'è scritto che è un vaccino sperimentale, peccato perché voi cavie potevate essere pagate». «Io il vaccino non lo faccio, c'è il grafene e con il 5G ci controllano a distanza», urla una anziana triestina. Ha 74 anni, è pensionata e, appunto, non ha nessuna intenzione di vaccinarsi. «Ho fatto una volta l'antinfluenzale e sono stata male un mese. All'epoca avevo un'attività in proprio e sono dovuta andare a lavorare lo stesso», conclude.