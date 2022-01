Trovato il corpo di una donna chiuso in un sacco nel bosco: potrebbe essere Liliana Resinovich

TRIESTE - Il corpo di una donna è stato trovato, oggi pomeriggio 5 gennaio, chiuso in un paio di sacchi neri all'interno dell'ex comprensorio psichiatrico di San Giovanni. Si trovava in un'area boschiva. Potrebbe trattarsi di Liliana Resinovich. La donna, 63 anni, è scomparsa dalla sua abitazione a Trieste lo scorso 14 dicembre.

Non vi sono al momento conferme ufficiali. Sul posto gli inquirenti. Il marito, affranto, non si è mai dato pace e ha sperato fino all'ultimo che la moglie tornasse a casa. Il parco si trova nello stesso rione in cui abita Liliana Resinovich. Non è stata ancora confermata l'identità della vittima.