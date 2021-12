Scomparsa da casa da due settimane, ricerche senza esito anche nel boschetto vicino all'abitazione

TRIESTE - Nuove ricerche sono state avviate per trovare Liliana Resinovich, 63 anni, scomparsa da casa lo scorso 14 dicembre. Dalle 8.30 fino a ora di pranzo gli uomini del Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico e i vigili del fuoco hanno passato al setaccio l'area boschiva tra via Capofonte e via Valerio, nei pressi dell'abitazione della donna, senza però rilevare nuovi elementi. Gli ultimi contatti con la 63enne risalgono alla mattina del 14 dicembre. Cellulari e portafoglio sono stati trovati nella sua abitazione, dove viveva con il marito, Sebastiano Visintin, ma di lei nessuna traccia.

Sulla vicenda indaga la squadra mobile, coordinata dalla Procura. Le ricerche avviate questa mattina sono state interrotte e ripartiranno solo su indicazione della Prefettura. Già il 24 dicembre i vigili del fuoco e il soccorso alpino avevano perlustrato la zona del Boschetto-Ferdinandeo, ricerche anche in quel caso concluse senza esito positivo. L'indicazione del luogo era arrivata da una segnalazione di una residente che affermava di aver sentito «litigare e urlare una coppia» proprio nei giorni in cui la donna era scomparsa. Nei giorni scorsi sono state visionate anche le immagini delle telecamere posizionate sempre nella zona in cui abita la donna, che però non hanno registrato il passaggio della 63enne nell'orario in cui si presume abbia fatto perdere le sue tracce.

Il marito sui social lancia appelli e pubblica foto con la moglie: «32 anni insieme, eravamo felici di vivere, cosa è successo, non trovo una risposta.Torna a casa Amore, ti aspetto» questo un suo recente post.