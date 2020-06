Riaperti e valichi con la Slovenia: a Trieste torna la corsa al pieno scontato

TRIESTE - L'atteso momento è arrivato: la Slovenia ha riaperto i confini e fin dalle 7 del mattino i triestini si sono messi in coda per l'atteso pieno ai distributori sloveni rimasti limitati da marzo e per recarsi a far la spesa nei negozi e nei supermercati vicini ai valichi.

Attese più lunghe al mattino ma serpentoni di auto mai oltre i 500 metri nei valichi di Rabuiese e Fernetti. Snelle le procedure da parte degli agenti sloveni. Numerose le targhe austriache

Ultimo aggiornamento: 16:54

