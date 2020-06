La Slovenia apre il confine, ecco le prime code al valico di Fernetti a Trieste

TRIESTE - Il via libera della Slovenia all'apertura anticipata dei confini con l'Italia per i cittadini residenti in Friuli Venezia Giulia annunciato ieri e in vigore da questa mattina ha già sortito i primi eggetti.



Al valico di frontiere tra l'Italia e la Slovenia di Fernetti si sono già formate lunghe code di automobili dirette oltre confine provenienti dall'Italia. Il valico, che rappresenta, per volume di traffico, uno dei principali valichi confinari tra i due Paesi e uno dei maggiori punti di transito tra l'Europa occidentale e quella centro-orientale, collega le località di Fernetti (in comune di Monrupino, nell'ex provincia di Trieste) e di Sesana (Sežana) e conduce sia verso Lubiana che verso la costa slovena di Capodistria, Pirano e Porto Rose.

Da lunedì sarà possibile recarsi in Slovenia anche per i residenti del resto d'Italia

