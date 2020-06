Fedriga annuncia: «Da sabato 13 giugno la Slovenia riapre i confini al Friuli Venezia Giulia»

TRIESTE - «Da domani mattina, sabato 13 giugno, riaprirà il confine tra il Friuli Venezia Giulia e la Slovenia, anticipando così di 48 ore quanto era già stato stabilito a livello nazionale».

A darne notizia è stato poco fa il Governatore del Friuli Venezia Giulia Massimiliano Fedriga al termine di un confronto con il primo ministro sloveno Janez Jansa.

«Ringrazio il Capo del governo sloveno - ha dichiarato con soddisfazione Fedriga - per aver anticipato i tempi della riapertura dei confini al Friuli Venezia Giulia. Questo importante risultato è il frutto del costante colloquio portato da sempre avanti tra la nostra regione e la Repubblica di Slovenia».

L'ordinanza vale solo per i residenti in regione, ma permetterà già da sabato mattina di consentire l'ingresso in Slovenia non solo ai turisti del Friuli Venezia Giulia ma anche ai molti residenti vicino al confine che fino a marzo erano soliti recarsi oltre confine per svago e per shopping, da Tarvisio a Gorizia fino a Trieste.

