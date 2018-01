Coppia di anziani travolta sulle strisce: lei muore sul colpo

di E.B.

TRIESTE - Una donna di 81 anni - M.V. le sue iniziali - èper i gravissimi traumi riportati a causa di un investimento stradale avvenuto attorno alle 18 all'altezza del bivio Tre Noci di Sistiana. Stava attraversando le strisce pedonali con il marito di 80 anni - attualmente ricoverat inall'ospedale di Cattinara - quando una Lancia Y condotta da un 55enne li ha travolti. L'impatto violentissimo con l'autovettura ha fatto sbalzare i due coniugi per. Per la donna a nulla sono valsi i tentativi di rianimazione da parte del personale del 118 giunto sul posto. Il marito è stato trasportato in codice rosso al nosocomio cittadino. Sul posto anche la Polizia stradale e il medico legale. La dinamica del sinistro è al vaglio delle autorità preposte.