Honsell non si alza alla commemorazione di Silvio Berlusconi in consiglio regionale, Fedriga va su tutte le furie

TRIESTE - Continua a dividere il lutto nazionale di Silvio Berlusconi, oggi bagarre in aula durante la seconda seduta di Consiglio regionale, quando è stato disposto un minuto di raccoglimento in ricordo di Silvio Berlusconi.

Una commemorazione con fuori programma, che ha fatto infuriare il presidente del Friuli Venezia Giulia Massimiliano Fedriga.

Bagarre in aula, cosa è successo

Al minuto disposto dal presidente Mauo Bordin, il consigliere Furio Honsell (Open Sinistra Fvg) ha scelto di rimanere seduto al suo scranno anziché alzarsi in piedi come gli altri colleghi di Maggioranza e di Opposizione. Una scelta che il governatore Massimiliano Fedriga, ha duramente contestato: «Consigliere Honsell, credo che oggi l'Aula sia stata svilita dal suo comportamento: avrebbe potuto almeno alzarsi in piedi e mostrare rispetto per chi ha guidato il Paese per tanti anni. Da presidente della Regione mi scuso con i cittadini per il suo comportamento».

Era stato il presidente dell'Assemblea legislativa, Bordin, a tracciare per primo il profilo dell'ex premier e leader di Forza Italia scomparso il 12 giugno scorso, poi era stata la volta dell'intervento di Fedriga, che con l'ex presidente del Consiglio ha collaborato nelle vesti di parlamentare. Ma quando arriva il momento del minuto di silenzio scoppia la bagarre.