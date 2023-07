A Monfalcone flash mob e tuffo con gli abiti addosso contro il no della sindaca ai burkini in spiaggia

MONFALCONE - Un flash mob sulla spiaggia di Marina Julia a Monfalcone per protestare contro il provvedimento del sindaco, Anna Cisint, che ha dichiarato che è «inaccettabile che stranieri musulmani entrino abitualmente in acqua vestiti». L'associazione Associazione Monfalcone Interetnica (Ami) ha organizzato una protesta, con tanto di bagno per i partecipanti che resteranno vestiti di tutto punto, proprio per prendere le distanze dall'amministrazione comunale che vorrebbe impedire l'uso del burkini in spiaggia.