Nuove rotte e campioni olimpici: ritorna la Barcolana

TRIESTE - Dopo un anno di stop dettato da capricci del meteo, migliaia di regatanti sono pronti a sfidarsi per vincere uno dei più prestigiosi trofei del mare: la Barcolana. È pronta al via l’edizione numero 53 di Barcolana53 presented by Generali, in programma dal primo al 10 ottobre. Un’edizione che quest’anno vede protagonisti i grandi temi dell’inclusione e della sostenibilità, laddove il mare non fa differenze. Tra le onde e sotto un cielo accarezzato dalla bora non ci sono barriere, solo voglia di stare insieme. È questo il vero spirito della Barcolana che festeggia i suoi 53 anni all’insegna di nuove rotte, in mare con la RoundItaly Genova-Trieste, e a terra con Barcolana Sea Summit.

«Nuove regate, come la RoundItaly e la regata di avvicinamento da Ravenna a Trieste, un forte impegno sociale sui temi della sostenibilità e inclusione, la grande festa in mare e a terra, dove Rive e Piazza Unità saranno il cuore dell’evento, per tornare a vivere assieme e in sicurezza un grande evento. Siamo pronti per Barcolana 53 - le parole del presidente della Presidente della Società Velica di Barcola e Grignano Mitja Gialuz - quest’anno stiamo percorrendo molte nuove rotte con l’obiettivo di innovare l’evento, ma al centro della nostra attenzione c’è sempre il popolo della vela, coloro che stanno già navigando, si stanno già organizzando per arrivare a Trieste ed essere i protagonisti di questa grande festa».

E, assieme a Generali, Barcolana ha progettato quest’anno “Trofeo Generali - Women in Sailing”, per raccontare proprio le donne di mare. Donne che vivono e raccontano il mare, come la velista oro olimpico a Tokyo, Caterina Banti, alle donne che il mare lo studiano. Ricco il calendario in mare, a partire dalla grande novità di quest’anno, la RoundItaly Genova-Trieste, partita il 16 settembre scorso, che ha monopolizzato l’attenzione del mondo italiano dello yachting, entrando nella storia delle regate e fissando il tempo per futuri record di percorrenza nella rotta che unisce l’Italia e i due principali eventi velici: il Salone Nautico di Genova e la Barcolana di Trieste.

Ma 53 anni non significa essere “vetusti” e l’edizione 2021 apre all’innovazione con l’inserimento della Portopiccolo Maxi Race, una tre giorni di regate dedicate agli scafi “di taglia maxi” in programma dal primo al 3 ottobre. Il tutto senza dimenticare la tradizione, declinata con le classiche regate, Barcolana Young e la regata che vede protagonisti gli agonisti della classe Melges 24. E, ancora, tra il 2 e l’8 ottobre scenderanno in acqua i velocissimi kitesurf e wasp, mentre venerdì 8 ottobre si disputeranno il trofeo della Lega Navale Italiana e la Fine Art Sails per la classe Star.

La vigilia di Barcolana scenderanno in acqua i monotipi della Barcolana By Night Snam Cup, gli scafi della Barcolana Classic by SIAD e gli scafi monotipo nella regata One Design. Nei giorni della vigilia arriveranno a Trieste anche gli scafi che partecipano alle regate adriatiche di avvicinamento: la Go to Barcolana from Slovenia. Sempre sul fronte mare, torna, estremamente attesa, Barcolana Nuota, in programma con 300 atleti domenica 3 ottobre nel Bacino San Giusto.

Ma la Barcolana non si vive solo in mare. Sono infatti 54 gli eventi in programma “a terra”, dall’evento dedicato alla sostenibilità e alla salute del Mare Mediterraneo, al festival letterario dedicato ai temi del mare, e un’ampia serie di appuntamenti molto attesi: Barcolana Job, organizzato dalla Regione, le mostre nel Magazzino 26, le attività divulgative dell’Immaginario Scientifico, le conferenze di Barcolana. Tra i grandi eventi a terra, l’incontro, organizzato con la Federazione Italiana Vela, con i velisti Ruggero Tita e Caterina Banti, l’equipaggio dell’oro olimpico a Tokyo, in programma venerdì 8 ottobre, e la presenza, nel weekend, della mitica Luna Rossa.