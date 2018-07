Auto si schianta contro il bus: 4 passeggeri feriti, traffico in tilt

di E.B.

TRIESTE - Incidente stradale dopo le 17 in via Mazzini, angolo via San Spiridione dove un'auto è andata a schiantarsi contro un autobus della Trieste Trasporti. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno provveduto a mettere in sicurezza i mezzi (l’autovettura aveva una doppia alimentazione benzina gpl) e lo scenario dell’incidente.Presente anche il personale sanitario del 118, che ha provveduto a soccorrere 4 passeggeri dell’autobus feriti, e personale della polizia locale per regolare il traffico andato in tilt. La via San Spiridione è stata chiusa e riaperta dopo quasi due ore.