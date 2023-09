Monfalcone. Paziente dà in escandescenza, aggredisce la dottoressa e colpisce anche due infermiere intervenute per difenderla. La sindaca: «Più tutele»

MONFALCONE (UDINE) - Paziente dà in escandescenza, aggredisce la dottoressa e colpisce anche due infermiere intervenute in sua difesa. Attimi di tensione quelli vissuti lunedì nell'ambulatorio di neurologia dell'ospedale di Monfalcone. Le tre sono dovute ricorrere alle cure mediche. Ad intervenire sull'accaduto oggi, 6 settembre, è la sindaca di Monfalcone Anna Maria Cisint che sottolinea: «Servono maggiori tutele per il personale sanitario». E poi aggiunge, in una lettera scritta al direttore generale dell'Azienda sanitaria universitaria Giuliano Isotina, Antonio Poggiana: «Va valutata la possibilità di dotare l'ospedale di pulsanti di soccorso per la segnalazione diretta alle forze dell'ordine in caso di pericolo e di personale preposto al servizio di vigilanza e controllo operativo h24».

La solidarietà e le misure per tutelare i lavoratori

«Esprimo solidarietà al medico e alle infermiere aggredite - aggiunge poi la sindaca - Monfalcone è una città complessa, attualmente costretta a pagare le conseguenze di scelte del passato che hanno aggravato ogni ordinaria e normale organizzazione delle strutture sanitarie e sociali. Questa situazione richiede anche un'attenzione del tutto speciale alle esigenze di sicurezza». La sindaca ricorda inoltre di aver «voluto dotare gli ambulatori comunali di due sistemi di prevenzione e deterrenza per la tutela di sanitari e cittadini: pulsanti di soccorso per la segnalazione diretta alle forze dell'ordine in caso di pericolo e telecamere per monitorare e tenere sotto controllo i siti ed, eventualmente, identificare gli autori di azioni scorrette».