«Sei poco disponibile», aggredisce il medico di famiglia e gli procura una lesione alla gamba: arrestato

BOVOLONE - I Carabinieri di Bovolone, il 9 agosto scorso, hanno dato esecuzione ad un provvedimento emesso dal GIP del Tribunale di Verona con cui è stata disposta ladi un 29enne di origine tunisina, coniugato con un’italiana, a seguito di numerosi episodi violenti posti in essere dallo stesso, negli ultimi mesi in Verona e provincia, tra i quali in particolare spicca l’aggressione – avvenuta lo scorso marzo, in Bovolone – al medico di famiglia, presso il cui ambulatorio l’uomo si era recato con la moglie, per un consulto.