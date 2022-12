Incidente in A4. Schianto in auto contro il guardrail: ferito il conducente

TRIESTE - Incidente questa mattina, lunedì 5 dicembre, sulla A4, nel tratto compreso tra Lisert e Duino Sud, in direzione Trieste. Una persona è rimasta ferita.

Per cause in corso di accertamento da parte della Polizia Stradale, un'auto è finita contro il guardrail. Il conducente è uscito autonomamente dal veicolo ed è stato preso in cura dai sanitari Sores e trasportato all'ospedale di Cattinara con ferite non gravi. Sul posto anche i vigili del fuoco. Le operazioni sono state coordinate dal Coa/Centro operativo autostradale di Udine.