In auto con la figlia di 7 anni: perde il controllo e finisce ruote all'aria /Foto

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ZERO BRANCO - La mamma perde il controllo dell'auto e vola con la macchina in un campo a bordo strada, ribaltata, insieme a lei viaggiava la figlia di sette anni. L'incidente è avvenuto intorno alle 11.30 del 26 aprile in via Kennedy, a Zero Branco. La bambina è stata subito liberata dai vigili del fuoco mentre la madre era incastrata fra le lamiere. Ferite, ma non in pericolo di vita, le due sono state portate in ospedale.