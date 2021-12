Luca Zaia in diretta oggi, le ultime notizie sul Covid. «Veneto ad alto rischio giallo per Natale»

Luca Zaia torna in diretta oggi alle 12.30, martedì 7 dicembre 2021, per le ultime notizie sulla pandemia da Covid in Veneto. I contagi nella nostra regione continuano a crescere, così come i ricoveri in ospedale: il rischio di cambio di colore è sempre più concereto. «Se guardiamo in prospettiva e manteniamo questi incrementi quotidiani sicuramente per Natale il Veneto sarà in zona gialla», ha affermato stamani il presidente Zaia, intervenendo a Mattino Cinque su Canale 5. «Siamo preoccupati per questa inesorabile crescita dei parametri. Oggi - ha anticipato - abbiamo 2.960 nuovi contagiati, e una grande mole di asintomatici. Il vaccino sta facendo il suo lavoro, ora abbiamo un quarto dei ricoverati nelle precedenti ondate, ma dall'altro i parametri in parte sono da zona gialla», ha concluso. I vaccini, quindi, mantengono gestibile la situazione negli ospedali veneti, mentre nei centri vaccinali si va avanti con le inoculazioni delle terze dosi, o dosi buster, di Pfizer e Moderna, e con le prime dosi di chi ha deciso di immunizzarsi. Ospite oggi la dottoressa Antonia Ricci, che parla della sequenziazione della variante Omicron in Veneto, e della decisione di "coltivare la variante" per sottoporla ai vaccini.

Zaia in diretta oggi

Il bollettino di oggi



Sono 2.960 i nuovi contagi Covid registrati in Veneto nelle ultime 24 ore. Su 122mila tamponi l'incidenza è di 2,42%. Il dato porta il totale degli infetti a 535.251 dall'inizio della pandemia. Le vittime, sempre nelle ultime 24 ore, sono state 9. La situazione negli ospedali: sono 904 i ricoveri totali (+82). Di questi, sono ospitati nei reparti dell'area medica 772 (+72), mentre sono 133 in terapia intensiva (+10). Continua a salire il numero dei soggetti attualmente positivi, 40.648 in isolameto fiduciario.

Covid in Veneto: le ultime notizie