Luca Zaia in diretta oggi, le ultime notizie sul Covid in Veneto

Luca Zaia torna in diretta oggi, venerdì 10 settembre, per le ultime notizie sulla pandemia da Covid in Veneto. Il colore delle regioni non cambierà, almeno per un'altra settimana, in Italia: la Sicilia resta in zona gialla e le altre regioni in zona bianca, secondo i dati della bozza di monitoraggio Iss-Ministero della Salute all'esame della cabina di regia, che saranno presentati oggi. Sempre più vicina la data di inizio della scuola, anche in Veneto previsto per lunedì 13 settembre: istituti sentinella, green pass, norme di comportamento, trasporti, i temi caldi in ballo sono moltissimi. Ospite oggi l'ingegner Fattori per parlare di vaccini e terza dose.

Zaia in diretta oggi

Il bollettino

Nuovi contagi nelle ultime 24 ore sono stati 618, incidenza 1,43 %, 13.173 persone positive in quarantena oggi, ricoveri totali 308 (invariati), 58 in terapia intensiva pazienti (+1), 250 in area non critica (-1). Decessi nelle ultime 24 ore sono stati 6.

Covid in Veneto

Lo dico sempre, non abbassiamo la guardia. A livello nazionale sono state approvate le misure di estensione del Green Pass e credo vadano a favore della campagna vaccinale. Siamo comunque molto preoccupati per l'inverno e l'andamento del virus. Il 13 settembre è un giorno importante: riaprono le scuole, che moniteremo per evitare focolai importanti. Poi la sfida è quella di mettere in sicurezza gli anziani, si parla di terza dose, anche per le persone fragili. Vaccini ne abbiamo, va chiarita la questione dell'eterologa: ossia, chi ha fatto Astrazeneca può passare a Pfizer o Moderna? Ci dovrebbero essere maglie più larghe per partire con la terza dose per i grandi anziani, siamo pronti con il piano vaccinale per queste vaccinazioni, abbiamo una milionata di dosi da qui a fine settembre. Faccio comunque appello a tutti i cittadini che vogliono vaccinarsi, di approfittare di farlo in questi giorni, perché quando scatterà la terza dose per anziani e fragili la priorità diventerà quella.

L'80% di chi viene ricoverato non è vaccinato, lo dico, anche se per questo qualcuno si arrabbia. Ho l'obbligo di dirlo.

Veneto resta bianco

Il Rt 0.91, restiamo in zona bianca. L'incidenza è 81,3 su 100mila abitanti, a settimana, occupazione in area medica 3%, in terapia intensiva 5%.