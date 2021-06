Luca Zaia in diretta oggi, le ultime notizie sul Covid. «304 pazienti negli ospedali del Veneto, un decimo rispetto al picco di dicembre»

Ultima conferenza stampa in diretta facebook oggi, 23 giugno 2021, del governatore del Veneto Luca Zaia. Dopo 287 dirette, si interrompe l'appuntamento quotidiano con il presidente e gli aggiornamenti "di prima mano" sull'andamento della pandemia da Coronavirus sul nostro territorio. I dati del contagio delle ultime settimane indicano un crollo del Covid, così come quelli dei ricoveri negli ospedali, uno scenario simile a quello dell'estate scorsa, che portò anche allora all'interruzione dei punti stampa in diretta. Prosegue la vaccinazione dei cittadini, andamento sul quale incombe tuttavia la certezza sulle forniture: va ricordato che rispetto alle previsioni per luglio ci sono già stati annunci di tagli.

Zaia in diretta oggi

Il bollettino di oggi

Tamponi molecolari fatti ad oggi 5milioni 606mila, test rapidi 5milioni 129mila. Incidenza 0.21%. I nuovi positivi nelle ultime 24 ore sono stati 49, i positivi ad oggi sono 4.896 (425.162 da inizio pandemia). Il totale dei ricoverati in ospedale è di 304 pazienti (un decimo rispetto alla punta di dicembre), 32 in terapia intensiva, 272 in area non critica. Sono stati 2 i morti nelle ultime 24 ore (11.611 da inizio pandemia).

Covid in Veneto

«Ho approfittato di ricostituire la formazione con l'assessore Manuela Lanzarin, la dottoressa Francesca Russo, non è un addio, è un arrivederci, toccando ferrro, non escludo che torneremo ma in modo più sporadico, ma non giorno dopo giorno» - ha detto Zaia in apertura di conferenza, l'ultima quotidiana. Qualcuno si infetta ancora, se ci sono 49 positivi significa che il virus circola ancora, è ai minimi. Io ringrazio tutti i cittadini, non avrei mai pensato tanti messaggi e mail come in queste ore, i veneti ci ringraziano per l'informazione che abbiamo dato e questo accompagnamento durante la pandemia. In particolare ringrazio i giornalisti perché credo che voi siat la colonna portante di quella che è stata una comunicazione di guerra. I dubbi erano due: l'inutilità della comunicazione e della politica, alla fine ci siamo trovati tutti sulla stessa barca a remare. Ringrazio tutti gli uomini e donne della Sanità, in 16 mesi è accaduto di tutto ma è stato un lavoro di squadra. Saluto e ringrazio tutti i bimbi, che continuano a scrivere, la mostra dei loro disegni sarà aperta da ottobre, in tutti i capoluoghi di provincia e a Vo.

Mascherine all'aperto addio

Da lunedì non ci sarà più l'obbligo della mascherina all'aperto, ad eccezione di dove non sia garantito il distanziamento. La dobbiamo utilizzare con il principio dell'ombrello: quando c'è gente intorno a te la metti. Ma noi non dobbiamo abbassare la guardia, non siamo catastrofisti o troppo ottimisti, abbiamo cercato l'obiettività, non abbiamo mai edulcorato lo stato della pandemia. Questo virus ci ha abituato a cambiamenti repentini, anche se oggi il rischio è basso.

Tamponi in spiaggia e alle sagre

Ieri abbiamo approvato in giunta un piano di tamponi feroce: 30mila al giorno da fare, con premio per chi ne fa di più. Alle Ulss chiediamo di andare in spiaggia, nelle sagre, nelle aziende, a fine giornata devono portare i tamponi. Abbiamo anche potenziato la sequenziazione del virus.

Vaccini

Oltre 43mila vaccini nelle ultime 24 ore. Ultima chiamata a casa per gli over 60 per chi ancora non si è fatto vivo per avere il vaccino: scriveremo a casa.