Luca Zaia in diretta oggi: «8 positivi nelle 24 ore». Mancano vaccini: «A luglio -25% di Pfizer e -65% di Moderna». Immunità di gregge? «Ad agosto se arrivano le dosi»

Luca Zaia torna in diretta oggi, lunedì 21 giugno, per le ultime notizie sulla pandemia da Coronavirus in Veneto. Mentre a livello nazionale si pensa all'abolizione dell'obbligo di mascherine all'aperto, in Veneto si guarda alle riaperture e all'andamento delle attività turistiche che soffrono qualche difficoltà in montagna. Diversa la situazione sul litorale, dove a Jesolo, ad esempio, il sindaco si è visto costretto a restrizioni anti movida. Continua la campagna vaccinale e iniziano ad arrivare ai cittadini i primi codici per poter scaricare il green pass.

Green pass su App Io e Immuni o in farmacia e dal medico: ecco come ottenerlo. E i primi codici stanno arrivando

Zaia in diretta oggi

Il bollettino

Tamponi molecolari fatti ad oggi 5milioni 587mila, test rapidi 5milioni 103mila. Incidenza 0.15% . Nuovi positivi nelle ultime 24 ore sono stati 8, il totale dei ricoverati in ospedale 338, 41 in terapie intensive, 297 area non critica. I decessi nelle ultime 24 ore sono stati zero.

IL BOLLETTINO INTEGRALE DI OGGI - PDF

Vaccini

Sono 40mila 761 i vaccini fatti nelle ultime 24 ore, di Pfizer sono rimaste 40mila dosi, lo stiamo finendo. C'è un problema di disponibilità di vaccino. Con le previsioni di luglio siamo sotto del 25% in meno per Pfizer e meno 65% di Moderna. La viaccinazione prosegue ma le forniture non la soddisfano. Non so quale sia la motivazione di quessta decurtazione, stiamo parlando di previsioni, noi abbiamo programmato le agende immaginando che non sarebbero arrivati tutti i vaccini promessi.

Sale il numero dei vaccinati in Veneto: il report della Regione Veneto riferito al 19 giugno vede 48.986 dosi in più, dato che porta il totale a 3.680.130. Le prime dosi sono 25.969 (2.464.888 il totale). I cicli completati sono nella stessa giornata 23.017 (1.215.251 il totale). È del 92,2% la percentuale di dosi somministrate su quelle ricevute. La popolazione con almeno una dose è di 2.470.392 pari al 50,9% della popolazione. I venenti con il ciclo completo sono 1.182.061 (24,4%).

VACCINI IN VENETO - IL REPORT INTEGRALE DI OGGI - PDF



Vaccinati o prenotati

over 80, 99,3%

età 70-79, 88,9%

età 60-69, 82,4%

età 50-59, 72,3%

età 40-49, 60,5%

età 30-39, 47,5%

età 20-29, 51,7%

età 12-19, 21,6%

Covid Veneto

I veneti sono stati la comunità più aggiornata sulla pandemia, grazie al punto stampa, che però terminerà con questa settimana. Siamo fra le regioni con il tasso di ospedalizzazione più basso, ma la Regione sta preparando tutta una campagna di testing perché non dobbiamo abbassare la guardia, ma non passi l'idea che il Veneto non fa tamponi.

Immunità di gregge in Veneto, quando?

Sono convinto che ad agosto potremmo farcela, se i vaccini arrivassero, ma il vero tema è un altro: oltre un certo limite non si va, non si vaccina chi non si vuole vaccinare. La vaccinazione è volontaria, lo ricordo. «Non vorrei nascesse la "caccia all'over 60" perché non ci sono abbastanza vaccinati. Si tratta di un 15-18% che non si sono vaccinati, per delle percentuali totali che sono comunque eccezionali», ha concluso.

Vaccinazione eterologa

Chi non vuole AstraZeneca per la seconda dose? Sono numeri piccoli - assicura Zaia.

Il caso discoteche ancora chiuse

Mettetevi nei panni di un gestore in ginocchio, messo in ginocchio dalle chiusure per la pandemia, accolgo il loro appello. E questo gestore oggi è dimenticato, e vediamo invece che nelle piazze ci sono assembramenti, quando in discoteca i ragazzi sarebbero più sicuri, più controllati. Il mio appello al Governo è che metta mano a questo settore. Abbiamo la certezza che le discoteche riapriranno, facciamo in modo di riaprire quando non saranno morte del tutto.

Nuove varianti e nuove ondate

C'è il rischio che gli assembramenti causino nuove ondate del virus, anche alle luce delle varianti? Potrei fare il catastrofista, ma bisogna essere onesti per non causare danni irreparabili all'economia e ai cittadini: non è finita, ma gli indicatori sono tutti assolutamente incoraggianti, noi ci stiamo preparando per l'autunno con l'artiglieria pesante perché se dovesse servire siamo pronti, ma di certo la situazione sarà diversa perché in una presunta quarta ondata autunnale, se mai ci sarà, si scontrerà con il fatto che i cittadini sono stati vaccinati. Le varianti fanno aprte del virus, alcune hanno peculiarità che gli altri non hanno, la Delta sembra più aggressiva, ma ad oggi in Veneto abbiamo isolato il focolaio di Ormelle ma nulla di più e stiamo sequenziando il virus.

Ripartenza economica

Ci sono aziende che dal Covid non sono state penalizzate, ma la stragrande maggioranza è stata messa in ginocchio. Si sta però ripartendo bene in Veneto, stiamo recuperando il tempo perso, ora dobbiamo spiccare il volo. L'aumento dei prezzi delle materie prime ha dato un aumento anche dei prezzi al consumo, le proiezioni dicono che il giro di boa dovrebbe essere a settembre.

Rincari folli dei materiali da costruzione, i cantieri ora sono a rischio