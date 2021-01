Luca Zaia in diretta: le ultime notizie sul Coronavirus in Veneto

Luca Zaia in diretta oggi, lunedì 18 gennaio 2021, per le ultime notizie sul Coronavirus in Veneto. I dati, le misure e le novità sulla pandemia sono presentate dal governatore dalla sede della Protezione Civile di Marghera. Argomento caldo di queste ultime ore è la fornitura di vaccini, praticamente dimezzata da Pfizer: tra le Regioni più penalizzate ci sono proprio il Veneto e il Friuli Venezia Giulia. L'amarezza è evidente, Zaia ha commentato con un lapidario «vergogna».

Zaia in diretta oggi

Il bollettino

Tamponi molecolari fatti ad oggi 3milioni 584, test rapidi 2 milioni e 278mila

Ultimo aggiornamento: 12:33

