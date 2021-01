In arrivo la metà delle dosi previste, l'Ulss 2 rinvia le vaccinazioni per 6mila persone

TREVISOv- La prevista riduzione nella fornitura delle dosi di vaccino anti Covid-19 annunciato dall'azienda farmaceutica Pfizer costringe l'Azienda Ulss 2 di Treviso ad annullare il «V-Day» inizialmente fissato per il 23 gennaio prossimo in cui, grazie anche ad un'intesa con sigle di categoria della professione medica, la dose avrebbe dovuto essere somministrata a 6.000 persone. Ne ha parlato oggi il direttore generale della stessa Ulss, Francesco Benazzi.

«Domani - riferisce il manager - arriveranno 3.510 dosi, cioè circa la metà di quanto era stato inizialmente a noi destinato. Da oggi, 18 gennaio, alla fine del mese, perciò, utilizzeremo il farmaco disponibile solo per somministrare la seconda dose a chi sia già stato vaccinato una prima volta, allo scopo di non vanificare la prima iniezione, e dovremo rinunciare - ha concluso Benazzi - ad avviare come previsto le vaccinazioni alle prime fasce di ultraottantenni».

