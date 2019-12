Se l'artista anti-odio era un odiatore, caso politico sul writer: «Mi scuso»

di Angela Pederiva

VITTORIO VENETO - Al posto di una svastica, una fetta di torta. Sopra la scritta «W dux», un pezzo di grana. E, anziché un insulto, ecco una salsiccia. È la gastro-arte didi nascita e veronese (San Giovanni Lupatoto) di adozione, che ha fatto delle proprie capacità grafiche una missione sociale: cancellare gli slogan e i simboli di odio, che appaiono sui muri delle città, con fette di mortadella, insalate capresi, panini alla marmellata. Il problema è che, prima di essere “Cibo”, lo street artist è stato Pier Paolo Spinazzè, un ragazzo che almeno fino al 2016 scriveva sui social. «Non certo un esempio per i nostri giovani», tuonano i consiglieri regionali Andrea Bassi, Stefano Casali e Fabiano Barbisan (Centro Destra Veneto), in un’interrogazione che stigmatizza il recente intervento in una scuola di Bussolengo da parte del 37enne, il quale però ha intanto divulgato un video in cui chiede perdono per quei vecchi post: «Oggi me ne vergogno. E queste sono le mie scuse personali, di Pier, che ci tenevo a dirvi. Non ho nessuna difficoltà a capire com’ero, i miei limiti, a capire dove ho sbagliato e a chiedere scusa. Di questa cosa me ne vergogno, ma chi mi diffama, chi ha messo in piedi tutta questa cosa qui, arriverà mai al punto di vergognarsi?». Parole che inevitabilmente infiammano il dibattito sulla questione.