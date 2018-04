Volpe morta di cimurro: primo caso nel trevigiano. «Vaccinate i cani»

di Claudia Borsoi

VITTORIO VENETO - L’allarme cimurro dal Friuli Venezia Giulia si sposta nel trevigiano. La scorsa settimana, nei boschi vittoriesi di Longhere, è stata ritrovata una volpe morta. Il decesso è avvenuto per cimurro, malattia infettiva che colpisce in particolare volpi, furetti e cani, ma non l’uomo. «I cani vaccinati non lo prendono, diversamente quelli non vaccinati che possono morire con una certa facilità» confermano i veterinari, avvertiti del caso...

