CONEGLIANO (TREVISO) - Da Conegliano ad Ankara, passando per Belgrado. Quello che sta per chiudersi è stato un anno di montagne russe ma anche di impagabili soddisfazioni per Daniele Santarelli, allenatore della Prosecco Doc Imoco Volley e, da ieri nuovo allenatore della nazionale turca. Una notizia che era ormai nell’aria da tempo dopo il sollevamento dall’incarico di Giovanni Guidetti, che con ogni probabilità prenderà proprio il posto di Santarelli alla guida della nazionale balcanica. È dunque durata meno di un anno l’avventura del tecnico folignate alla guida della Serbia, un’esperienza breve ma intensa, condita da un bronzo alla Volley Nations League e dal trionfo al Mondiale di Polonia e Paesi Bassi con Tijana Boskovic e compagne ottenuto poco più di due mesi fa, prima di tuffarsi nuovamente nel mondo Imoco.

Occasione stimolante

«Allenare la Turchia era qualcosa che mi veniva perfino difficile da pensare fino a poco tempo fa -le parole di Santarelli- Ma la Federazione mi ha voluto fortemente. Capisco che alcuni potrebbero darmi del pazzo a lasciare la Serbia così, ma per me si tratta di un’occasione stimolante». Dopo aver allenato Paola Egonu, Tijana Boskovic e Isabelle Haak, mancava ormai solo Melissa Vargas, opposta cubana naturalizzata turca che milita nel Fenerbahce, una delle migliori interpreti nel ruolo, per chiudere il cerchio e poter dire di aver avuto fra le mani tutte le superstar del pianeta: «Un fattore determinante nella mia scelta, sono curioso di poterla conoscere e allenare» commenta il quarantunenne di Foligno, già adesso tra i tecnici più vincenti nella storia della pallavolo femminile mondiale. Giusto per capirci, dal 2017 quando prese le redini dell’Imoco il suo palmares registra 2 campionati, 3 Coppe Italia, 4 Supercoppe, 2 Mondiale per club, la Champions League 2020-2021 e appunto, i trofei con la Serbia. Inoltre con le gialloblù ha raggiunto lo storico record assoluto di 76 vittorie consecutive. Per scoprire i dettagli contrattuali che lo legheranno alla Federvolley turca bisognerà però aspettare la prossima settimana, quando Santarelli stesso volerà in Turchia per la conferenza stampa di presentazione con il presidente della federazione Mehmet Akif Ustundag. Ovviamente, non cambia nulla nel suo rapporto con l’Imoco: i dirigenti sono completamente favorevoli al doppio incarico e il suo rinnovo con la società gialloblù, contratto in scadenza il prossimo anno, non è in discussione.

Da nemico a condottiero

Per quanto possa suonare strano, Santarelli da nemico numero uno delle squadre di club (Eczacibasi, Fenerbahce e Vakifbank) diventerà dunque il condottiero della nazionale turca nel tentativo di far compiere un ulteriore step a Zehra Gunes e compagne in vista degli Europei del 2023 e di Parigi 2024. E non è escluso che proprio l’ultima affermazione internazionale, con le sue Pantere che hanno schiaffeggiato a ripetizione le corazzate di casa, abbia dato l’accelerazione definitiva al suo passaggio sulle rive del Bosforo.