Imoco anche campione d'inverno, gran festa al Palaverde per il titolo mondiale

VILLORBA - Santo Stefano di festa al PalaVerde di Villorba: le fresche campionesse del mondo dell'Imoco Conegliano di volley hanno battuto con un secco 3-0 le avversarie del Bartoccini Perugia laureandosi così anche campionesse d'inverno. Allo scadere della gara, in un palazzetto gremito di tifosi, sono partiti i festeggiamenti per il traguardo mondiale conquistato il 18 dicembre, per la seconda volta nella storia della società trevigiana, in Turchia.