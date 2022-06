Incidente frontale tra una Jeep e una Smart, grave un 59enne. Illese due giovani donne

VITTORIO VENETO - Incidente in via Pradal a Vittorio Veneto alle 12.50 di oggi, 19 giugno, un ferito grave trasportato in elisoccorso all'ospedale di Treviso. Un uomo di 59 anni a bordo di una Smart andava in direzione Vittorio Veneto da Fadalto e, per cause ancora in corso d'accertamento, è andato a sbattare frontalmente con una Jeep Renegade condotta da una giovane di 27 anni con al fianco un'amica di 34 anni. Le due giovani sono rimaste illese. Il conducente della Smart è stato invece portato all'ospedale Ca' Foncello di Treviso in elisoccorso dove si trova attualmente ricoverato in prognosi riservata. Sul posto per i rilievi del caso anche i carabinieri di Vittorio Veneto che sono al lavoro per comprendere le cause dell'impatto.

