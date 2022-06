Carambola fra tre auto sulla Regionale: otto feriti, due elitrasportati

ESTE - Poco dopo le 16 di oggi, domenica 19 giugno, i vigili del fuoco sono intervenuti lungo la Strada regionale 10 Padana inferiore tra Este e Carceri per un incidente tra tre auto: otto feriti, nessuno in pericolo di vita. I pompieri arrivati da Este, hanno messo in sicurezza i mezzi ed estratto una persona rimasta incastrata all’interno di una delle auto e collaborato ai soccorsi sanitari.

Tutti i feriti sono stati stabilizzati dai sanitari del SUEM e trasferiti in ospedale: due in elicottero e i rimanenti quattro con le ambulanze. I carabinieri hanno deviato il traffico su strada alternativa ed eseguito i rilievi del sinistro. In corso di ultimazione le operazioni di soccorso.