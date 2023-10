Volley, Prosecco Doc Imoco vince la Supercoppa italiana contro l'Allianz Vero Volley Milano delle ex Paola Egonu e Sylla

Prosecco Doc Imoco Volley Conegliano vince la Supercoppa per la settima volta in totale (la sesta consecutiva). La squadra trevigiana ha battuto per tre a uno l'Allianz Vero Volley Milano (26-24, 21-25, 25-23, E così le Pantere continuano a dominare la scena italiana del volley femminile guidate da coach Daniele Santarelli. A sostenere le Pantere a Livorno, oltre 300 tifosi gialloblù.

Si allunga il palmares di vittorie Prosecco Doc Imoco Volley

Una grande partita quella disputata oggi, 28 ottobre, a Livorno in occasione della 28esima Supercoppa Italiana di Volley femminile al PalaModigliani davanti a oltre 8mila spettatori. Il via alle 17.30, la vittoria poco prima delle 20, schiacciante contro le avversarie di Milano per 3 set a uno. Dibattuto ma netto il risultato con le Pantere della Prosecco Doc Imoco Conegliano sempre in vantaggio. Le già vincitrici dello scudetto, della coppa Italia e della regular season 2022-2023 hanno ora aggiunto al palmares anche questa Supercoppa. Questo è il il 21esimo trofeo vinto dalle Pantere, il primo della stagione. Ad eccezione della sconfitta nella finale di Coppa Italia a Verona, le Pantere hanno collezionato solo vittorie.

La squadra

Assente in campo Marina Lubian per un problema alla spalla.

Ma nonostante questa ultima ora, in campo sono scese agguerrite Wolosz e Haak, Squarcini e Fahr, Robinson Cook e Plummer, Moki De Gennaro. Dall'altra parte della rete, gli ex Paola Egonu, Sylla e il coach Marco Gaspari.