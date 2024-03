FARRA DI SOLIGO (TREVISO) - C'è tanto di Marca Trevigiana nella vittoria della Ferrari in Australia con Carlos Sainz e il secondo posto con Charles Leclerc. A mettere a punto le macchine rosse della casa di Maranello ci pensa un trevigiano, Davide Spadetto, meccanico nel team Ferrari. Il tecnico è a Melbourne assieme a tutto lo staff della Ferrari perché da un anni fa parte della famiglia del cavallino rampante. Un sogno coltivato fin da ragazzo ma diventato realtà soltanto due stagioni fa, dopo aver trascorso ben sei stagioni nel A ricordare della presenza di Davide Spadetto in Australia è il primo cittadino di Col San Martino, frazione di Farra di Soligo, Mattia Perencin, che in serata scrive sui suoi profili social: «Meraviglioso Carlos Sainz oggi a Melbourne! Doppietta Ferrari in Australia con Charles Leclerc secondo. In Australia c'era anche il nostro concittadino Davide Spadetto meccanico del team Ferrari che ha festeggiato alla grande con tutti noi la vittoria. Grande Davide!!!».

Doppietta Ferrari, Sainz in lacrime: «La vita è pazzesca». Leclerc: «Felice per il team»



IL PERCORSO

Spadetto, 28 anni, ha trascorso come meccanico gli ultimi sei anni in Prema Racing, team che disputa il campionato nel circuito di F3 come meccanico capo macchina. Il suo debutto in Ferrari è avvenuto lo scorso anno, esattamente il 5 marzo nel Gp del Bahrain, dove nel box Ferrari era alle prese con gli strumenti del mestiere. La passione per i motori di Spadetto è arrivata grazie ai go-kart, e le numerose vittorie. Poi la specializzazione come meccanico e solo dieci mesi fa il gran salto nel team Ferrari.



L'ORGOGLIO

«Un grande orgoglio per il comune di Farra di Soligo avere un concittadino così importante nel mondo dello sport. Un ragazzo giovane, solo 28 anni che ha raggiunto il massimo circuito mondiale di Formula Uno ci da grande soddisfazione. Non è semplice approdare a certi livelli, bisogna essere davvero bravi. La vittoria di Sainz in Australia con il secondo posto di Leclerc, podio targato Ferrari ha regalato grandi emozioni a noi italiani, e sapere che nello staff vincente c'è un nostro giovane concittadino ci rende davvero grande onore», racconta il primo cittadino, Mattia Perencin, che lo scorso anno aveva consegnato in municipio allo stesso Davide Spadetto una targa come riconoscimento dell'affetto dei concittadini di Farra di Soligo che lo hanno visto crescere. Una targa ben augurante che evidentemente ha portato fortuna alla Ferrari, a tutto il suo staff e ai piloti che finalmente sono saliti sui due gradini più altri del podio, viste le foto postate da Perencin che ritraggono Spadetto sorridente alle prese con i festeggiamenti post vittoria australiana.