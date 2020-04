Setter vaga in mezzo alla strada provinciale perso e impaurito: i poliziotti lo salvano

TREVISO - Un cane di razza setter che vagava impaurito mettendo a rischio l'incolumità sua e dei cittadini in transito lungo la corsia di marcia di viale della Republlica, la strada provinciale 79, a Lancenigo di Villorba è stato salvato da una pattuglia della Polizia Stradale di Treviso in servizio di controllo per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19. Gli agenti si sono fermati e hanno soccorso il cagnolino visibilmente agitato e spaurito.



Con molta calma si sono avvicinati e l’hanno tranquillizzato: quando ha capito che poteva fidarsi, si è lasciato prendere. Il cane era fuggito nel primo pomeriggio dal giardino di un’abitazione della zona. Gli agenti hanno rintracciato la proprietaria che poco dopo giungeva sul posto e commossa ringraziando i poliziotti. Il setter era stato preso dal canile e adottato da poco, doveva ancora ambientarsi nella nuova abitazione. © RIPRODUZIONE RISERVATA